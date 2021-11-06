Хави вернулся в Барселону в новой роли / фото REUTERS
Бывший полузащитник сборной Испании Хави Эрнандес, который ранее заявлял о желании вернуться в "Барселону", стал новым главным тренером каталонского клуба.
Об этом сообщает официальный сайт "Барселоны".
Контракт с 41-летним тренером рассчитан до 2024 года.
Презентация Хави в качестве главного тренера "Барсы" состоится 8 ноября.
"Добро пожаловать домой!", - отметили в каталонском клубе.
fcbarcelona.com
В качестве игрока за "Барселону" Хави, напомним, выступал с 1998 по 2015 годы. Он сыграл за команду 767 матчей.
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Смена тренера в "Барселоне": что известно
- 28 октября "Барселона" объявила об отставке Рональда Кумана. Нидерландец возглавил каталонский клуб в 2020 году, покинув ради работы в Испании пост главного тренера сборной Нидерландов.
- Временным и.о. тренера был назначен Серхи Бархуан, возглавлявший "Барселону-Б".
- Под руководством Бархуана "Барселона" сыграла вничью с "Алавесом" в чемпионате Испании и победила "Динамо" в Лиге чемпионов.
- После 12-ти игр у "Барселоны" лишь 16 набранных очков и девятое место в турнирной таблице чемпионата Испании. В Лиге чемпионов каталонцы с 6 очками идут на втором месте в своей группе.
Хави: карьера тренера
- Легендарный полузащитник завершал карьеру игрока в Катаре и там же начал тренерскую карьеру. В 2019 году он возглавил клуб "Аль-Садд".
- Хави удалось привести команду к титулу чемпиона Катара в сезоне 2020-2021. Кроме того, команда дважды выигрывала Кубок наследного принца Катара, дважды Кубок эмира Катара, а также по разу Кубок шейха Яссима и Кубок звезд Катара.
- Хави был признан лучшим тренером сезона 2020-2021 в Катаре.