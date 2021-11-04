Экс-полузащитник каталонцев Хави вскоре может вернуться в клуб в новой роли.

Главный тренер катарского "Аль-Садда" Хави Эрнандес подтвердил, что ведет переговоры о назначении на пост наставника "Барселоны", которая ранее уволила Рональда Кумана.

Слова специалиста приводит Goal.com.

"Я уже несколько дней веду переговоры с "Барселоной". Но сейчас все зависит от переговоров между клубами, они должны достигнуть соглашения. Мы все этого желаем и ждем с нетерпением", - сказал Хави.

Он выразил надежду, что сможет вернуться в клуб:

"Я очень хочу вернуться домой. Надеюсь, это произойдет. У меня есть контракт, поэтому клубам нужно договориться. Они уже знают мою позицию".

За "Барселону" Хави, напомним, выступал с 1998 по 2015 годы.

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Ранее сообщалось, что Хави может быть назначен главным тренером "Барселоны" 4 или 5 ноября.

Смена тренера в "Барселоне": что известно

28 октября "Барселона" объявила об отставке Рональда Кумана. Нидерландец возглавил каталонский клуб в 2020 году, покинув ради работы в Испании пост главного тренера сборной Нидерландов.

Временным и.о. тренера был назначен Серхи Бархуан, возглавлявший "Барселону-Б".

Под руководством Бархуана "Барселона" сыграла вничью с "Алавесом" в чемпионате Испании и победила "Динамо" в Лиге чемпионов.

После 12-ти игр у "Барселоны" лишь 16 набранных очков и девятое место в турнирной таблице чемпионата Испании. В Лиге чемпионов каталонцы с 6 очками идут на втором месте в своей группе.

Хави: карьера тренера

Легендарный полузащитник завершал карьеру игрока в Катаре и там же начал тренерскую карьеру. В 2019 году он возглавил клуб "Аль-Садд".

Хави удалось привести команду к титулу чемпиона Катара в сезоне 2020-2021. Кроме того, команда дважды выигрывала Кубок наследного принца Катара, дважды Кубок эмира Катара, а также по разу Кубок шейха Яссима и Кубок звезд Катара.

Хави был признан лучшим тренером сезона 2020-2021 в Катаре.

Автор: Антон Дударь