Последней каплей для руководства стало поражение против "Райо Вальекано".

В среду, 27 октября, "Барселона" сенсационно уступила "Райо Вальекано" (0:1) в матче одиннадцатого тура чемпионата Испании.

После этого поражения руководство каталонского клуба приняло решение об отставке главного тренера команды Рональда Кумана.

"Рональд Куман освобожден от своих обязанностей. Президент клуба сообщил об этом тренеру после поражения "Райо Вальекано". Рональд Куман попрощается с командой в четверг. "Барселона" благодарит его за работу в клубе и желает ему всего лучшего в дальнейшей карьере", – говорится в заявлении на сайте клуба.

Читайте такжеКолоссальная сумма: стало известно, во сколько обойдется Манчестер Юнайтед увольнение тренераПо информации издания El País, досрочное расторжение контракта с Куманом будет стоить "Барселоне" 12 млн евро.

Ожидается, что новым наставником "блаугранас" будет Хави. Об этом сообщает издание Cope. Поскольку Хави в данный момент возглавляет катарский клуб "Аль-Садд", "Барселоне" потребуется некоторое время, чтобы утвердить его в должности. Исполняющим обязанности тренера будет наставник молодежной команды Серхи Бархуан. Возможно он будет работать на матчах с "Алавесом", "Динамо" Киев и "Сельтой", а Хави примет команду уже во время ноябрьской международной паузы.

В других СМИ также называется кандидатура главного тренера "Ривер Плейта" Марсело Гальярдо.

Напомним, Рональд Куман возглавил каталонский клуб в 2020 году, покинув ради работы в Испании, пост главного тренера сборной Нидерландов.

В минувшем сезоне "Барселона" выиграла Кубок Испании, но выбыла из Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала и стала третьей в испанском чемпионате.

"Барселона": результаты в сезоне

После десяти игр у "Барселоны" лишь 15 набранных очков и девятое место в турнирной таблице чемпионата Испании.

"Барселона" проиграла два стартовых матча в групповом этапе Лиги чемпионов против "Бенфики" и "Баварии" с общим счетом 0:6, после чего обыграла киевское "Динамо" (1:0).

Автор: Владимир Медяник