"Барселона" готовится объявить имя нового наставника команды.

Каталонская "Барселона" похоже скоро получит нового главного тренера.

Бывший футболист каталонцев, ныне возглавляющий "Аль-Садд", Хави Эрнандес согласовал условия контракта с "блаугранас". Об этом сообщает испанское издание Mundo Deportivo.

Читайте такжеПревзошел Роналду и Месси: игрок Баварии отметился феноменальным достижениемКак отмечает издание, Хави пошел на снижение своего оклада ради получения должности в "Барселоне". Однако, также сообщается, что в договоре Хави прописаны многочисленные бонусы за успешные выступления команды. Поэтому, если у Хави получится добиться успеха на посту тренера каталонского гранда, то в финансовом плане "Барселона" его щедро вознаградит.

Ожидается, что официально Хави должен быть объявлен главным тренером "Барселоны" 4 или 5 ноября. Многое зависит от переговором каталонцев с нынешним клубом Хави - "Аль-Саддом", с которым "блаугранас" еще не согласовали переход испанца.

Смена тренера в "Барселоне": что известно

Автор: Владимир Медяник