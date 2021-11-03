Каталонская "Барселона" похоже скоро получит нового главного тренера.
Бывший футболист каталонцев, ныне возглавляющий "Аль-Садд", Хави Эрнандес согласовал условия контракта с "блаугранас". Об этом сообщает испанское издание Mundo Deportivo.
Читайте такжеПревзошел Роналду и Месси: игрок Баварии отметился феноменальным достижениемКак отмечает издание, Хави пошел на снижение своего оклада ради получения должности в "Барселоне". Однако, также сообщается, что в договоре Хави прописаны многочисленные бонусы за успешные выступления команды. Поэтому, если у Хави получится добиться успеха на посту тренера каталонского гранда, то в финансовом плане "Барселона" его щедро вознаградит.
Ожидается, что официально Хави должен быть объявлен главным тренером "Барселоны" 4 или 5 ноября. Многое зависит от переговором каталонцев с нынешним клубом Хави - "Аль-Саддом", с которым "блаугранас" еще не согласовали переход испанца.
Смена тренера в "Барселоне": что известно
- 28 октября "Барселона" объявила об отставке Рональда Кумана. Нидерландец возглавил каталонский клуб в 2020 году, покинув ради работы в Испании, пост главного тренера сборной Нидерландов.
- Временным и.о. тренера был назначен Серхи Бархуан, возглавлявший "Барселону-Б".
- Под руководством Бархуана "Барселона" сыграла вничью с "Алавесом" в чемпионате Испании и победила "Динамо" в Лиге чемпионов.
- После 12-ти игр у "Барселоны" лишь 16 набранных очков и девятое место в турнирной таблице чемпионата Испании.