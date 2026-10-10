Переговоры о бое Усика с Уайлдером сорвались, – журналист

Переговоры между командами Александра Усика и Деонтея Уайлдера прекратились, и для американца уже подбирают другого соперника.

Переговоры о поединке украинского боксера Александра Усика с бывшим чемпионом мира по версии WBC в супертяжелом весе Деонтеем Уайлдером прекратились. Американский боксер может встретиться на ринге с другим соперником. Об этом сообщил журналист издания The Ring Майк Коппинджер.

По его информации, переговоры между командами Усика и Уайлдера на данный момент "мертвы". В то же время журналист не уточнил, почему стороны прекратили переговоры и есть ли шансы на их возобновление.

Вместо этого одним из возможных соперников Уайлдера называют австралийца Джея Опетаю. Их поединок может состояться 11 декабря в Кардиффе в андеркарде боя между Тайсоном Фьюри и Энтони Джошуа.

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Когда Усик мог встретиться с Уайлдером

Александр Усик ранее заявлял о желании провести бой с Деонтеем Уайлдером. Также появлялась информация, что потенциальный поединок может состояться в марте 2027 года в США.

Последний бой Усик провел в мае 2026 года. Тогда он, имея статус объединенного чемпиона мира, досрочно победил голландца Рико Верховена. После этого боксер решил отказаться от поясов WBC, WBA и IBF.

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