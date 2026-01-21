Не Уайлдер: инсайдер рассказал, кто станет следующим соперником Усика

Уайлдер перед боем с Усиком планирует подраться с Дереком Чисорой.

Украинский чемпион Александр Усик планирует провести бой против американца Деонтея Уайлдера. Тем не менее, следующим соперником украинца может стать другой боксер. Об этом сообщил инсайдер Дэн Рафаэль в соцсети X.

По его словам, Уайлдер перед боем с Усиком планирует подраться с британским боксером Дереком Чисорой. В таком случае для боя против Усика американцу придется победить британского боксера.

Инсайдер рассказал, что сейчас Уайлдер и Чисора согласовывают последние детали о проведении боя. Он должен состояться в апреле 2026 года в Лондоне.

Также Рафаэль добавил, что в это время Усик будет защищать свои титулы в бою против мексиканца Энди Руис-младшего.

Против кого Усик хотел бы выйти на ринг

Ранее украинский боксер, чемпион WBC, WBA и IBF в супертяжелом весе Александр Усик заявил, что он может провести третий бой с Тайсоном Фьюри, но для этого есть одно условие - поединок возможен исключительно в формате боя за "абсолют".

Усик признал, что если выбирать между Тайсоном Фьюри, Энтони Джошуа и Деонтеем Уайлдером, то именно "король цыган" был для него самым сложным соперником. Украинец отметил, что допускает проведение боя против одного из этих боксеров.

При этом если бы пришлось выбирать бой против одного из братьев Кличко, Усик признался, что предпочел бы драться против Владимира.

