'Интер' хочет подписать голкипера сборной Украины, - СМИ

Итальянский клуб давно следит за украинцем.

Итальянский "Интер" рассматривает возможность трансфера вратаря испанского "Реала" Андрея Лунина. Об этом сообщает FC Inter News.

Отмечается, что "Интер" хочет найти замену для голкипера Яна Зоммера, который покинет клуб летом. Помимо Лунина "Интер" рассматривает Гульельмо Викарио из "Тоттенхэма" и Элиа Каприле из "Кальяри".

В издании добавили, что "Интер" давно следит за украинцем. Журналисты отметили, что в нынешнем сезоне в составе "Реала" Лунин получает мало игрового времени.

Видео дня

Лунин сыграл всего три матча за "Реал" в сезоне 2025/26, пропустив восемь мячей. Контракт украинца с клубом рассчитан до конца июня 2030 года.

Лунин собирается покинуть "Реал"

Ранее El Nacional писало, что вратарь сборной Украины Андрей Лунин принял окончательное решение покинуть мадридский "Реал". По информации источника издания, окружение голкипера уже сообщило руководству клуба, что этот процесс необратим.

В издании добавили, что Лунин глубоко разочарован своим статусом в команде. Несмотря на стабильно высокий уровень игры, который он демонстрировал в отсутствие Тибо Куртуа, украинец снова оказался в роли "вечного запасного".

Вас также могут заинтересовать новости: