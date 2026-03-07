Украина стала лидером медального зачета Паралимпиады-2026 после первого дня соревнований

Сразу три украинца смогли стать паралимпийскими чемпионами.

Украинская сборная стала лидером медального зачета Паралимпийских игр-2026 после окончания первого соревновательного дня. Об этом сообщает "Суспільне Спорт".

Известно, что сегодня, 7 марта, Украина выступила в пяти парабиатлонных гонках, во время которых нашим спортсменам удалось завоевать шесть наград.

Отмечается, что сразу три украинца смогли стать паралимпийскими чемпионами. Также известно, что украинские парабиатлонисты завоевали награды во всех трех классах.

Медали Украины в первый соревновательный день Паралимпиады-2026

"золото": Тарас Радь (биатлон, спринт, класс сидя), Александра Кононова (биатлон, спринт, класс стоя), Александр Казик (биатлон, спринт, класс с нарушениями зрения);

"серебро": Ярослав Решетинский (биатлон, спринт, класс с нарушениями зрения);

Решетинский (биатлон, спринт, класс с нарушениями зрения); "бронза": Людмила Ляшенко (биатлон, спринт, класс стоя), Анатолий Ковалевский (биатлон, спринт, класс с нарушениями зрения).

"С тремя золотыми наградами и шестью медалями в общей сложности сборная Украины возглавила зачет Паралимпийских игр. По количеству наград украинцы имеют равенство со сборной Китая", - добавили журналисты.

Медальный зачет Паралимпиады-2026 после первого дня

1. Украина - 3 "золота" + 1 "серебро" + 2 "бронзы" = 6 медалей.

2. Китай - 2+2+2 = 6.

3. Австрия - 2+0+0 = 2.

4. США - 1+1+0 = 2.

5. Германия - 1+0+3 = 4.

6-8. Норвегия - 1+0+0 = 1.

6-8. Швейцария - 1+0+0 = 1.

6-8. Швеция - 1+0+0 = 1.

9. Канада - 0+2+1 = 3.

10. Франция - 0+2+0 = 2.

Как писал УНИАН, перед соревнованиями украинским паралимпийцам запретили форму с картой страны.

"Международный Паралимпийский комитет сказал: "Нет, нет, нет - так не пойдет!" Мол, эта форма политическая. И сказали, что никто не допустит, чтобы мы вышли в такой форме. Эта форма была очень красивая, очень символичная и очень акцентированно "кричала" о том, что есть Украина в мире, в Европе, со всеми своими территориями без оккупации Россией", - рассказал президент Национального паралимпийского комитета Украины Валерий Сушкевич.

Также сообщалось, что украинская скороходка Людмила Оляновская установила мировой рекорд на дистанции 5 тысяч метров в помещении. Предыдущий мировой рекорд она улучшила на 8 секунд - он принадлежал итальянке Элеоноре Джорджи с 2014 года.

