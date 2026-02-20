Чехия вслед за Украиной заявила о бойкоте Паралимпийских игр-2026 из-за возвращения РФ

Чешская делегация подчеркнула, что не согласна с участием россиян и белорусов в Играх.

Вслед за Украиной чешская делегация объявила о бойкоте церемонии открытия Паралимпийских игр с целью выражения протеста против возобновления членства России и Беларуси, сообщает Lemonade.

В заявлении Чехия предупреждает, что не будет участвовать в церемонии открытия Паралимпийских игр.

"Мы никоим образом не будем участвовать в церемонии открытия Паралимпийских игр 2026 года. Наше мнение остается неизменным с самого начала: мы не согласны с участием россиян и белорусов в Играх", - подчеркнул Чешский паралимпийский комитет в своем заявлении.

Таким образом, Чехия присоединилась к украинской делегации, которая уже объявила о бойкоте церемонии, которая должна состояться 6 марта в Вероне, из-за участия россиян и белорусов под их флагом.

Допуск россиян и белорусов к Паралимпиаде: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что комиссар ЕС по вопросам спорта Гленн Микаллеф отказалась посетить церемонию открытия Паралимпийских игр в связи с решением разрешить спортсменам из России и Беларуси поднять их флаги. Микаллеф в соцсети Х подчеркнула, что пока продолжается агрессивная война России против Украины, она не может поддержать восстановление национальных символов, флагов, гимнов и формы, которые неотделимы от этого конфликта. Комиссар ЕС по вопросам спорта заявила, что делает это с уважением к спортсменам, но с четким пониманием принципов, которые стоят на кону. Микаллеф призвала своих единомышленников занять такую же позицию.

Также мы писали, что президент Украины Владимир Зеленский назвал несправедливым решение допустить российских и белорусских спортсменов к участию в Паралимпийских играх-2026 под национальной символикой. Зеленский подчеркнул, что это "грязное решение, которое нельзя уважать". Он добавил, что оно "не европейское с точки зрения ценностей". Президент Украины отметил, что во время Олимпийских игр МОК решил дисквалифицировать украинского скелетониста Владислава Гераскевича из-за шлема, на котором были изображены фотографии спортсменов, погибших с начала полномасштабного российского вторжения в Украину.

