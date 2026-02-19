Зеленский резко отреагировал на возвращение флагов РФ и Беларуси на Паралимпиаду

По словам президента, это решение не соответствует европейским ценностям.

Президент Украины Владимир Зеленский считает несправедливым решение допустить спортсменов из России и Беларуси к участию в Паралимпийских играх-2026 под национальной символикой.

"Я не могу сказать, что это из-за денег, потому что точно об этом не знаю. Но это грязное решение, которое нельзя уважать, и оно не европейское с точки зрения ценностей. Я думаю, что это абсолютно ужасное решение и несправедливое", – заявил глава государства в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану.

Зеленский также напомнил, что во время Олимпийских игр МОК решил дисквалифицировать украинского скелетониста Владислава Гераскевича из-за шлема, на котором были изображены фотографии спортсменов, погибших из-за российского вторжения в Украину.

