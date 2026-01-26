Лунин принял окончательное решение относительно своего будущего в 'Реале'

Его решение является необратимым, согласно информации источника.

Вратарь сборной Украины Андрей Лунин принял окончательное решение сменить клубную прописку и покинуть мадридский "Реал".

По информации источника испанского издания El Nacional, окружение голкипера уже сообщило руководству "сливочных", что этот процесс необратим. Ожидается, что украинец покинет Мадрид после завершения текущего сезона.

Причины этого решения

Сообщается, что 26-летний вратарь глубоко разочарован своим статусом в команде. Несмотря на стабильно высокий уровень игры, который он демонстрировал в отсутствие Тибо Куртуа, Лунин снова оказался в роли "вечного запасного".

Украинец считает, что не получил должного признания со стороны тренерского штаба Карло Анчелотти и руководства клуба. Лунин стремится начать новый этап карьеры в команде, где ему гарантируют роль первого номера.

Ситуация с украинскими футболистами в Европе

Ранее УНИАН писал, что "Ноттингем Форест" может досрочно попрощаться с Александром Зинченко. Сообщалось, что игрок не смог проявить себя в команде и из-за этого клуб рассматривает возможность расторгнуть договор аренды.

Между тем главный тренер "Челси" Лиам Росеньор ранее высказался о будущем украинского хавбека Михаила Мудрика. Он отметил, что еще не общался с дисквалифицированным полузащитником, однако планирует это сделать, когда почувствует, что может оказать "положительное влияние" на украинца.

