Клуб АПЛ может досрочно расторгнуть контракт со звездой сборной Украины

Зинченко не удалось закрепиться в основном составе "Ноттингем Форест".

Клуб английской премьер-лиги "Ноттингем Форест" готов досрочно расторгнуть контракт с украинским защитником Александром Зинченко, который находится в клубе на правах аренды. Об этом сообщает BBC.

Зинченко, который является футболистом лондонского "Арсенала", перешел в "Ноттингем Форест" этим летом на правах аренды. Впрочем, как отмечает источник, футболист не смог проявить себя, сыграв только в четырех матчах Премьер-лиги.

По данным журналистов, "Форест" рассматривает возможность прекращения аренды левого защитника в этом месяце. Впрочем, в контракте с "Арсеналом" отсутствует механизм, который бы позволял расторгнуть соглашение до его истечения, что затрудняет его потенциальное возвращение. Кроме того, лондонский клуб уже имеет полный состав, что может осложнить принятие просьбы "Форест" о досрочном прекращении аренды Зинченко.

Напомним, ранее стало известно, что другой звездный футболист сборной Украины Артем Довбик может покинуть "Рому". Отмечается, что им уже интересуются несколько клубов, в частности итальянский "Наполи". Также футболистом заинтересованы клубы из АПЛ и чемпионата Турции.

Также ранее сообщалось, что свой клуб зимой может сменить и главный вратарь сборной Украины Анатолий Трубин. По данным СМИ, футболист заинтересовал несколько клубов АПЛ. Впрочем, "Бенфика" выставила ценник за кипера в размере не менее 40 миллионов евро.

