Зинченко впервые за два месяца сыграл за 'Ноттингем Форест' в английской Премьер-лиге

За свое время на поле он совершил 11 прикосновений к мячу и выиграл одну воздушную дуэль.

Украинский защитник "Ноттингем Форест" Александр Зинченко провел первый за два месяца матч в английской Премьер-лиге.

Как сообщает "Суспільне спорт", это произошло в выездной игре 17-го тура чемпионата против "Фулхэма".

Отмечается, что последний матч Зинченко в АПЛ был датирован 18 октября, когда он провел 74 минуты на поле в игре восьмого тура против "Челси" (0:3). После этого украинец сыграл в поединке с "Порту" в Лиге Европы (2:0), в котором получил повреждение паха и пропустил семь следующих игр "Ноттингема" во всех турнирах.

"На поле Александр вернулся на матч шестого тура Лиги Европы с "Утрехтом", в котором провел все 90 минут и помог команде одержать победу 2:1. Несмотря на это украинец остался в запасе на игру с "Тоттенхэмом" в 16-м туре АПЛ", - отмечается в сообщении.

В то же время матч 17-го тура чемпионата Англии с "Фулхэмом" Зинченко также начинал в запасе. Впрочем, на поле он все же появился - вышел на замену на 81-й минуте уже при счете 0:1.

"Единственный мяч "Ноттингем" пропустил с пенальти на 45+5-й минуте, который "Фулхэм" заработал после того, как полузащитник Дуглас Луиз сбил с ног Кевина ударом по ахилловому сухожилию", - отмечает "Суспільне".

Так, за время на поле Зинченко совершил 11 прикосновений к мячу, в частности отдал 9 точных передач, а также выиграл одну воздушную дуэль. Впрочем, он не смог помочь команде изменить счет в игре и матч завершился минимальным поражением "Ноттингема" - 0:1.

Отмечается, что после поражения в 17-м туре АПЛ команда футболиста занимает последнее проходное место в борьбе за сохранение прописки в АПЛ - 17-ю строчку в турнирной таблице с 18 очками в активе.

