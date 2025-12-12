Його може "придбати" "Бешикташ".

Украинский вингер "Челси" Михаил Мудрик может покинуть лондонский клуб уже этой зимой. Как сообщает Sport.ua, по информации источника, руководство турецкого гранда "Бешикташ" внимательно следит за украинской звездой и готово перейти к активным действиям уже в январе, осуществив полноценный трансфер вингера.

Отмечается, что в прошлом сезоне Мудрик сыграл на клубном уровне 15 матчей, забил три гола и сделал пять ассистов.

Как сообщал УНИАН, 24-летний украинский футболист был отстранен от соревнований из-за обвинений в употреблении запрещенных веществ. Свой последний официальный матч он провел еще в ноябре 2024 года.

В то же время, по данным источников, лондонский клуб разработал специальную стратегию реабилитации игрока после длительного отсутствия. Так, Мудрик может вернуться в профессиональный футбол уже 17 января 2026 года.

Отмечалось, что лондонский клуб не намерен разрывать сотрудничество с ним. Вместо этого руководство планирует отправить Мудрика в аренду во французский "Страсбур" сразу после завершения срока дисквалификации. В "Челси" считают, что этот шаг создаст идеальные условия для восстановления физического и психологического здоровья футболиста.

