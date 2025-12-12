Украинский вингер "Челси" Михаил Мудрик может покинуть лондонский клуб уже этой зимой. Как сообщает Sport.ua, по информации источника, руководство турецкого гранда "Бешикташ" внимательно следит за украинской звездой и готово перейти к активным действиям уже в январе, осуществив полноценный трансфер вингера.
Отмечается, что в прошлом сезоне Мудрик сыграл на клубном уровне 15 матчей, забил три гола и сделал пять ассистов.
Михаил Мудрик - последние новости
Как сообщал УНИАН, 24-летний украинский футболист был отстранен от соревнований из-за обвинений в употреблении запрещенных веществ. Свой последний официальный матч он провел еще в ноябре 2024 года.
В то же время, по данным источников, лондонский клуб разработал специальную стратегию реабилитации игрока после длительного отсутствия. Так, Мудрик может вернуться в профессиональный футбол уже 17 января 2026 года.
Отмечалось, что лондонский клуб не намерен разрывать сотрудничество с ним. Вместо этого руководство планирует отправить Мудрика в аренду во французский "Страсбур" сразу после завершения срока дисквалификации. В "Челси" считают, что этот шаг создаст идеальные условия для восстановления физического и психологического здоровья футболиста.