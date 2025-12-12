Ранее украинец отказался от боя с Уордли.

Объединенный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик решил продолжить боксерскую карьеру. Украинец уже определяется со следующим соперником в супертяжелом весе.

Как сообщает Boxing News, бой против 20-летнего боксера Мозеса Итаумы, которого многие называли угрожающим соперником для украинца, Усика не интересует.

"Динамичный боксер-левша, желая доказать свое мировое мастерство, выразил большой интерес к возможному поединку с Усиком. Больше всего, Итаума, кажется, стремится закрепить за собой звание лучшего боксера своей эпохи, а сейчас это возможно только путем победы над бесспорным чемпионом в двух весовых категориях", – сказано в материале.

СМИ пишут, что украинский чемпион рассматривает возможность проведения поединка с Деонтеем Уайлдером. Переговоры по этому бою уже продолжаются.

После добровольной защиты титула Усика будет ждать и обязательная защита. Его следующим соперником после Уайлдера может стать временный чемпион WBC Агит Кабаел. Однако они сойдутся на ринге только в случае победы немца над Рудольфом Вебером. Этот бой состоится 10 января.

В конце ноября авторитетное издание ESPN обновило рейтинг лучших боксеров. Первенство в нем занял американский боксер Теренс Кроуфорд. Украинец Александр Усик сохранил свою позицию – он в рейтинге второй.

Он также признался, с кем из легендарных бойцов ММА он хотел бы помериться силами в UFC. Усик говорит, что встретился бы с Джоном Джонсом.

