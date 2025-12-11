Матч прошел во Флоренции на поле стадиона "Артемио Франки.

Состоялся поединок 5 тура основного раунда Лиги конференций, в котором сыграли итальянская "Фиорентина" и киевское "Динамо". Встреча закончилась со счетом 2:1 в пользу "фиалок".

Счет в матче был открыт на 18-ой минуте - Додо с правого фланга выполнил навес на голову Кина, который переправил мяч в ворота Нещерета. На 55-ой минуте голевой паритет восстановил Михайленко, который мощным ударом из-за пределов штрафной пробил Де Хеа. Однако на 74-ой минуте Гудмундссон снова вывел итальянцев вперед, сыграв на добивании.

Лига конференций. Основной раунд. 5 тур

"Фиорентина" – "Динамо" – 2:1

Голы: Кин (18), Гудмундссон (74) - Михайленко (55)

Предупреждения: Ндур (44), Гудмундссон (83), Куадё (93) - Дубинчак (51), Тиаре (86), Овчаренко (90)

"Фиорентина": де Хеа, Понграчич, Комуццо, Вити (Паризи, 67), Додо (Куадьо, 86), Ричардсон, Николусси (Куаме, 67), Ндур (Мандрагора, 80), Фортини, Джеко (Гидмунд)

"Динамо": Нещерет, Тимчик, Захарченко, Тиаре, Дубинчак (Овчаренко, 71), Пихаленок (Яцик, 77), Михайленко, Шапаренко, Волошин, Герреро (Ярмоленко, 71), Кабаев (Огундана, 77)

Матч прошел во Флоренции на поле стадиона "Артемио Франки. Таким образом у "Динамо" всего 3 очка после 5-ти туров и призрачные шансы на выход в плей-офф.

Выступления "Динамо" в Лиге конференций

Киевляне проиграли три матча из стартовых четырех: после неудач против "Кристал Пэлас" и "Самсунспора" была добыта над "Зриньски" со счетом 6:0. Затем "Динамо" уступило "Омонии", после чего был уволен тренер Александр Шовковский.

