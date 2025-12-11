Также МОК разрешил использовать российский флаг и гимн на международных юношеских турнирах.

На саммите в Лозанне Международный олимпийский комитет (МОК) принял решение о проведении международных соревнований на территории Беларуси. Об этом сообщил официальный сайт организации.

Международные федерации должны продолжать воздерживаться от организации или поддержки спортивных событий в России, однако эта рекомендация теперь не распространяется на Беларусь.

Кроме того, МОК рекомендует допустить российских и белорусских юниоров к международным соревнованиям с флагом и гимном, однако окончательное решение будет зависеть от регламентов каждой Международной федерации.

"Участники саммита поддержали рекомендацию исполкома МОК о том, что доступ юных спортсменов с российским или беларусским паспортом к международным юношеским соревнованиям как в индивидуальных, так и в командных видах спорта не должен быть ограничен", - добавили в сообщении.

Также участники саммита обязались довести эти обсуждения до своих организаций для рассмотрения.

"Было признано, что использование со стороны заинтересованных сторон займет время. Кроме того, должны применяться стандартные протоколы международных федераций или организаторов мероприятий относительно флагов, гимнов, формы и других элементов при условии, что соответствующая национальная организация имеет хорошую репутацию", - добавили в пресс-службе МОК.

Там подчеркнули, что такие принципы должны применяться к юношеским Олимпийским играм в 2026 году в Дакаре и рекомендуются к принятию всеми международными федерациями и организаторами мероприятий для проведения юношеских соревнований.

В свою очередь в заявлении МОК отметили, что рекомендации от 28 марта 2023 года относительно участия взрослых российских и белорусских спортсменов остаются в силе и будут пересмотрены при необходимости.

Последние новости спорта

Как писал УНИАН, Украина впервые за 26 лет завоевала медаль в финале Гран-при по фигурному катанию. Воспитанники одесской спортшколы "Льдинка" фигуристы Ирина Пидгайна и Артем Коваль смогли занять третье место.

Спортсмены прошли в финал благодаря победам на этапах в Турции и Польше, где они брали первые места.

"Всего по итогам двух выступлений наш танцевальный дуэт набрал 156.22 баллов. В ритмическом танце украинцы были вторыми (63.43 балла), а в произвольном заняли четвертое место (92.79 балла)", - рассказали в Министерстве молодежи и спорта Украины.

Также сообщалось, что спортсменку-предательницу Софию Лискун исключили из национальной сборной Украины и лишили наград. Известно, что девушка получила российское гражданство.

"Федерация Украины по прыжкам в воду выражает глубокое возмущение и решительно осуждает действия спортсменки национальной сборной Софии Лыскун, которая, не уведомив тренерский штаб, Федерацию или Министерство молодежи и спорта Украины, приняла решение о смене гражданства", - говорится в сообщении федерации.

