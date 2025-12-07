Это первая украинская награда в финале турнира за 26 лет и всего вторая в истории танцев на льду для Украины.

Воспитанники одесской спортшколы "Льдинка" фигуристы Ирина Пидгайна и Артем Коваль заняли третье место в финале юниорского Гран при по фигурному катанию в Японии.

Это первая украинская награда в финале турнира за 26 лет и всего вторая в истории танцев на льду для Украины. Напомним, в предыдущий раз на пьедестал также за бронзовой медалью сходил дуэт украинцев в финале сезона 1999/2000 - Кристина Кобаладзе и Олег Войко.

Подгайна и Коваль прошли в финальную часть сезона благодаря победам на этапах в Турции и Польше, где они брали первые места.

В финале пара уверенно стартовала с ритмичным танцем и показала второй результат.

"В целом по итогам двух выступлений наш танцевальный дуэт набрал 156.22 баллов. В ритмическом танце украинцы были вторыми (63.43 балла), а в произвольном заняли четвертое место (92.79 балла)", - говорится в сообщении Министерства молодежи и спорта Украины.

