Международный союз конькобежцев решил, что на соревнованиях под его эгидой российских и белорусских спортсменов не будет.

Совет Международного союза конькобежцев (ISU) решил запретить фигуристам и официальным лицам из России и Беларуси участвовать в мероприятиях ISU и других международных соревнованиях по фигурному катанию.

Об этом говорится в заявлении на официальном сайте ISU. "Следуя рекомендациям МОК, с целью защиты честности соревнований по фигурному катанию и безопасности всех участников международных турниров совет ISU согласился с тем, что до дальнейшего уведомления никакие фигуристы из России и Беларуси не могут быть приглашены или допущены к участию в международных соревнованиях по фигурному катанию, включая чемпионаты ISU", - говорится в решении.

Совет ISU заявил о своей солидарности со всеми, кого коснулся конфликт в Украине. "Наши мысли обращены ко всему украинскому народу и стране. Совет оценит возможности оперативной гуманитарной помощи украинским членам ISU", - отмечается в сообщении.

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