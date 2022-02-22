Гарри Каспаров, Яна Шемякина, Сергей Стаховский и другие выразили свою позицию.

После того как Россия признала террористические группировки "ДНР" и "ЛНР", в сети прокатилась волна возмущения от представителей мира спорта.

Каха Каладзе, мэр Тбилиси и экс-футболист "Динамо" и "Милана"

"Грузия, 20% территории которой оккупировано, осуждает признание Россией украинских сепаратистских регионов Донецка и Луганска. Мы в Грузии стоим за братскую Украину, как и она стояла за нас. Я верю, что скоро и Украина, и Грузия возобновят свои границы, и я желаю им мира".

Владислав Гераскевич, скелетонист, участник Олимпиады-2022 в Пекине

Виталий Кличко, мэр Киева и легенда бокса

"Партнеры Украины должны ввести санкции против России! Безотлагательно. Без лишних обсуждений и отсрочек. Россия разрушила все нормы международного права, кромсая страну в центре Европы. И останавливаться не собирается. Какие еще нужны аргументы, чтобы наконец унять агрессора?"

Адеринсола Эсеола, футболист "Ворсклы"

Гарри Каспаров, бывший чемпион мира по шахматам

"Речь Путина переполнена бредом, историческими обидами и грезами, мифом о русском унижении.

Акцент на НАТО и США обусловлен тем, что большим боссам необходим большой враг, а Украина не подходит. Но именно Украина должна страдать из-за некомпетентности и порочности Путина.

Никто не должен заниматься расшифровкой этого мусора. Путин хочет конфликт, потому что он ему нужен. Он должен отвлечь от его провалов в России, уничтожить любую демократическую модель рядом.

Я надеюсь, что эта речь однажды будет доказательством в Гаагском трибунале в отношении Путина, но это слишком оптимистично в мире, где диктатор может просто захватить часть Европы, в то время, как его окружение до сих пор наслаждается радостной жизнью в свободном мире".

Сергей Стаховский, украинский теннисист

Фехтовальщица Яна Шемякина, украинская олимпийская чемпионка 2012 года в Лондоне

Анастасия Брызгина, украинская легкоатлетка

Мартин Циглер, главный спортивный репортер The Times

Путин по сути фашист, разве не так?

Ирина Лищинская, украинская легкоатлетка, серебряный призер Олимпийских игр в Пекине-2008

Гари Линекер, экс-форвард сборной Англии по футболу, телекомментатор

"Европа на грани войны. Люди - замечательные создания. После миллионов лет эволюции у нас было достаточно ума, чтобы быть невероятно тупыми".

Вас также могут заинтересовать новости: