Вероятно, подход будет тот же, что и на Олимпиаде в Париже.

Российским и белорусским спортсменам могут разрешить участвовать в Олимпиаде-2026, которая состоится в Италии. Об этом сообщила президент Международного олимпийского комитета (МОК) Керсти Ковентри, пишет SkiNordique.

Отмечается, что МОК еще не принял окончательного решения относительно участия спортсменов из РФ и Беларуси в Играх 2026 года, но, похоже, подход может быть тот же, что и на Олимпиаде-2024 в Париже.

Издание напомнило, что для участия в Олимпиаде в Париже белорусские и российские спортсмены должны были соответствовать строгим критериям: квалифицироваться по спортивному признаку, а также доказать, что они активно не поддерживают войну в Украине и не имеют связей с российскими военными.

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"Мы не будем спешить к сентябрьской и декабрьской встречам, но, вероятно, будем двигаться в том же направлении, что и в Париже", - сказала Ковентри.

Участие российских и белорусских спортсменов в международных соревнованиях

Как сообщал УНИАН в мае, МОК не допустил российских спортсменов к зимней Олимпиаде-2026. В организации объясняли, что ограничения действуют из-за санкций, введенных после того, как РФ начала полномасштабное вторжение в Украину в 2022 году.

Однако в начале июня появилось сообщение, что МОК пытается протолкнуть россиян и белорусов на зимнюю Олимпиаду в следующем году. В частности, комитет призвал международные федерации зимних видов спорта допустить этих спортсменов к участию в соревнованиях, чтобы они могли квалифицироваться. Также представитель МОК заявлял, что Олимпиада в Париже была успешным примером того, как нейтральные спортсмены соревновались бок о бок с другими.

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