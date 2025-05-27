В комитете отметили, что в этом вопросе будут придерживаться рекомендации Исполнительного совета от марта 2023 года.

Российские спортивные команды, среди которых и национальная сборная страны по хоккею, по-прежнему не допускаются к участию в зимних Олимпийских играх, которые должны состояться в Милане-Кортина 2026 года. Такие ограничения действуют из-за санкций, которые были введены после того, как РФ начала полномасштабное вторжение в Украину в 2022 году. Об этом сообщили в Международном олимпийском комитете, передает Reuters.

"Рекомендация Исполнительного совета МОК от марта 2023 года относительно команд спортсменов с российским паспортом остается в силе. Она основывается на том, что по определению группа индивидуальных нейтральных спортсменов не может считаться командой. Мы принимаем во внимание, что IIHF (Международная федерация хоккея с шайбой - УНИАН) подтвердила, что будет придерживаться этой рекомендации", - подчеркнули в МОК.

Отмечается, что зимние Олимпийские игры в Италии пройдут с 6 по 22 февраля 2026 года.

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В Reuters напомнили, что небольшое количество российских и белорусских спортсменов участвовали в летних Олимпийских играх 2024 года в Париже. Отмечается, что они соревновались без национальных символов под нейтральным статусом.

Отстранение российских и белорусских спортсменов от соревнований

Также известно, что в октябре 2023 года МОК отстранил Олимпийский комитет России за признание региональных олимпийских советов оккупированных РФ регионов Украины, а именно Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей.

"Эта рекомендация (относительно октября 2023 года) была сделана после консультаций с соответствующими международными федерациями и другими заинтересованными сторонами олимпийского движения. Эта позиция отражает приостановление членства Олимпийского комитета России из-за аннексии им региональных спортивных организаций на территории Национального олимпийского комитета Украины. Такие действия являются нарушением Олимпийской хартии, поскольку они нарушают территориальную целостность НОК Украины, признанную МОК в соответствии с Олимпийской хартией", - объяснили в олимпийском органе.

В то же время недавно дзюдоистам из Беларуси разрешили участвовать в соревнованиях под национальным флагом. Федерация дзюдо Украины сразу осудила такое решение и отметила, что это является грубым нарушением рекомендаций Международного олимпийского комитета.

"Беларусь, которая способствовала и поддерживает неспровоцированную военную агрессию России против Украины, не может быть представлена на международной спортивной арене под собственными национальными символами, пока продолжается война в Украине. Такая легитимизация агрессора подрывает доверие к спортивным институтам и создает опасный прецедент двойных стандартов в мировом спорте", - отметили в федерации.

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