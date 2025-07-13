Премьер-министр Венгрии заявлял, что Украина "выбрала войну".

Бывший чешский хоккеист Доминик Гашек прокомментировал скандальное заявление премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о том, что присоединение Украины к ЕС означало бы войну в Европе.

На что Гашек ответил ему на своей странице в соцсети X:

"Ко всем гражданам Венгрии (и других стран). Ваш премьер-министр врет вам и всему миру. Украина не выбрала войну. Украина была атакована Россией и защищается от империалистического террористического врага, чтобы сохранить свою свободу. Считайте своего премьер-министра лжецом".

Отметим, что накануне Орбан сказал, что Украина "может выбирать войну", но она не может требовать, чтобы Европа присоединилась к ней.

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"Принятие страны, которая находится в состоянии войны, в ЕС означало бы импорт самой войны. Наш народ высказался: нет членству Украины в ЕС!", - отметил политик.

Что известно о Доминике Гашеке

Гашек является известным олимпийским чемпионом 1998 года, двукратным обладателем Кубка Стэнли 2002 и 2008 годов. По мнению экспертов, Доминик является одним из лучших вратарей в истории сильнейшей хоккейной лиги мира НХЛ.

Кроме того, хоккеист всегда выступает против участия российских и белорусских спортсменов в международных соревнованиях с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

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