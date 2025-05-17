В Федерации дзюдо Украины возмущены таким решением.

Федерация дзюдо Украины осудила решение Международной федерации дзюдо допустить к соревнованиям белорусских спортсменов под национальным флагом. В федерации заявили, что это является грубым нарушением рекомендаций Международного олимпийского комитета и ударом по принципам справедливости в спорте.

"Беларусь, которая способствовала и поддерживает неспровоцированную военную агрессию России против Украины, не может быть представлена на международной спортивной арене под собственными национальными символами, пока продолжается война в Украине. Такая легитимизация агрессора подрывает доверие к спортивным институтам и создает опасный прецедент двойных стандартов в мировом спорте", - отметили в сообщении.

В федерации отметили, что разочарованы и возмущены таким решением. Сейчас вместе с Министерством молодежи и спорта Украины, а также Национальным олимпийским комитетом Украины организация готовит обращение к международным спортивным институтам.

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"Украинское дзюдо стоит на защите честного и справедливого спорта и никогда не согласится с тем, чтобы страны, которые способствовали агрессии против Украины, были представлены на международной спортивной арене, пока их действия остаются угрозой для нашего государства и наших граждан", - подытожили в сообщении.

Участие российских и белорусских спортсменов в международных соревнованиях

Напомним, что с начала полномасштабного вторжения Международный олимпийский комитет, а также другие спортивные организации запретили россиянам и белорусам участвовать в соревнованиях под своими национальными флагами.

Однако уже в марте этого года новоизбранная глава Международного олимпийского комитета Кирсти Ковентри сделала странное заявление об участии россиян в Олимпиаде. По ее словам, она не планирует запрещать странам участвовать в Олимпийских играх из-за международных конфликтов, поэтому будет обсуждать возможное возвращение России на Олимпиаду.

Также Ковентри добавила, что считает "лицемерным" отстранять страны из-за международных конфликтов, когда страны Африки - континента, откуда она родом - сталкиваются с такой же напряженностью.

Кроме того, The Independent сообщало, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) хочет вернуть Россию на международные соревнования. По информации журналистов, некоторые чиновники считают, что страну вообще не следовало выгонять.

В то же время чиновники ждут, что сначала с позицией по возвращению РФ выступит Международный олимпийский комитет, а затем Международная федерация хоккея, что создаст волну поддержки для футбола.

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