По делу Бех-Романчук ожидаются судебные слушания.

Украинскую прыгунью Марину Бех-Романчук отстранили от соревнований, так как она сдала положительный допинг-тест. Также был дисквалифицирован украинский толкатель ядра Роман Кокошко. Об этом сообщает Athletics Integrity Unit (AIU).

Отмечается, что срок отстранения Бех-Романчук пока не известен. Кокошко дисквалифицировали на 22 месяца.

В AIU поделились, что санкции в отношении Бех-Романчук связаны с тем, что в ее организме во время пробы нашли запрещенное вещество - тестостерон. Из-за этого спортсменку могут дисквалифицировать на срок до четырех лет.

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Теперь ожидаются судебные слушания по делу Бех-Романчук. Спортсменка сохраняет право на подачу апелляции в Спортивный арбитражный суд в Лозанне.

Кокошко был отстранен от соревнований еще в конце 2024 года за пропуск трех допинг-тестов. Теперь по этому делу было вынесено окончательное решение.

Дисквалификация действует с момента отстранения в декабре. Поэтому к соревнованиям Кокошко сможет вернуться только через 17 месяцев.

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Кроме того, украинская спортсменка Ярослава Магучих выиграла соревнования по прыжкам в высоту среди женщин в рамках коммерческого турнира What Gravity Challenge. Во время соревнований она смогла взять высоту 2,02 метра.

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