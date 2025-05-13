Теннисисты начали работать вместе перед Открытым чемпионатом Австралии.

Сербский и британский теннисисты Новак Джокович и Энди Маррей "больше не будут работать вместе". Об этом они заявили лично, передает Sky News.

Джокович поблагодарил своего экс-соперника "за всю тяжелую работу, удовольствие и поддержку" в течение шести месяцев, когда Маррей был главой его тренерского штаба.

По словам сербского теннисиста, ему "очень понравилось углублять нашу дружбу вместе".

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В то же время бывшая первая ракетка мира Маррей заявил:

"Спасибо Новаку за невероятную возможность работать вместе и благодарю его команду за всю тяжелую работу в течение последних шести месяцев. Я желаю Новаку всего наилучшего до конца сезона".

Что известно о сотрудничестве теннисистов

Джокович и Маррей начали работать вместе перед Открытым чемпионатом Австралии в январе, где Джокович остановил свое участие в соревнованиях из-за травмы в полуфинальном матче против немецкого теннисиста Александра Зверева.

Во время турнира Маррей отметил, что не хотел сразу переходить к тренерской работе после завершения своей карьеры, однако предложение Джоковича было очень привлекательным.

Отмечается, что Маррей работал с Джоковичем в Индиан-Уэллсе и Майами, где сербский спортсмен дошел до финала, однако проиграл чешскому теннисисту Якубу Меншику. Таким образом во время своего сотрудничества они не достигли трофеев для Джоковича.

"После поражения в Майами форма Джоковича пошла на спад. 37-летний теннисист проиграл свои стартовые матчи на турнирах серии "Мастерс" в Монте-Карло и Мадриде в апреле", - напомнили в Sky News.

Что известно о Новаке Джоковиче

Новак Джокович является сербским теннисистом, олимпийским чемпионом-2024 и бронзовым призером Олимпийских игр-2008. Он стал первым игроком в истории, который побеждал в одиночном разряде на всех четырех "Больших шлемах" и девяти турнирах серии Masters.

Также Джокович выиграл 24 турнира "Большого шлема" и является рекордсменом по количеству сезонов, завершенных как первая ракетка мира.

Позиция Джоковича относительно войны в Украине

Стоит отметить, что ранее сербский теннисист выступал за то, чтобы вернуть россиян и белорусов на Уимблдон. По его словам, спортсмены из этих стран не начинали войну в Украине, поэтому являются лишь заложниками ситуации.

В то же время Джокович отмечал, что война намного масштабнее, поэтому нужно молить Бога, чтобы она закончилась.

"Как ребенок войны, единственное, что я могу сказать, это то, что в войне никогда нет победителя. Война - это самая уродливая вещь в жизни, худшее изобретение человечества, худшая идея в истории. К сожалению, война в Украине длится очень долго, и с каждым днем она становится все более разрушительной. Есть разрушенные города, оборванные жизни, но есть и ущерб, который невозможно увидеть, который останется надолго", - сказал он.

Известно, что теннисист пережил за свою жизнь две войны - гражданскую в Югославии и натовские бомбардировки Белграда.

Энди Маррей - справка

Энди Маррей является британским теннисистом, первым теннисистом в истории, который выиграл две золотые медали Олимпийских игр в одиночном разряде, а также является победителем трех турниров "Большого шлема".

Последние новости тенниса

Как сообщал УНИАН, Украина впервые в истории вышла в финал Кубка Билли Джин Кинг. Большую роль в этом сыграла первая ракетка Украины Элина Свитолина, которая играла против Жиль Тайхманн. Матч завершился победой украинки - 6:4, 6:2, которая стала исторической для Украины.

Также стало известно, что первая ракетка Украины Александр Овчаренко разгромил "нейтрального" россиянина и вышел в 1/4 финала "челленджера". Спортсмен победил российского теннисиста со счетом 0:6, 7:6(5), 6:4, что позволило ему пройти в четвертьфинал турнира.

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