Впервые в своей карьере Овчаренко вышел в четвертьфинал ATP Challenger Tour.

Первая ракетка Украины Александр Овчаренко впервые в своей карьере вышел в четвертьфинал ATP Challenger Tour. Это удалось благодаря победе над "нейтральным" спортсменом Алексеем Захаровым.

На соревнованиях Chennai Open - ATP Challenger Tour 100 в индийском городе Ченнаи Овчаренко в первом круге соревнований победил теннисистка из Венгрии Жомбоар Пироша.

Затем, в 1/8 финала, украинец сразился с россиянином Захаровым, который выступал в "нейтральном" статусе. Овчаренко победил российского спортсмена со счетом 0:6, 7:6(5), 6:4, что позволило ему пройти в четвертьфинала турнира.

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За партию Овчаренко трижды проиграл гейм на своей подаче и допустил одну двойную ошибку. Захаров трижды выполнил подачу навылет.

Несмотря на трудности, украинцу удалось выиграть финальный балл на своей подаче и зафиксировать финальный счет второго сета 7:5. В третьем сете Овчаренко реализовал брейкпойнт. Затем ему удалось защитить геймп на собственной подаче.

Теперь Овчаренко предстоит встретиться в четвертьфинале с чешским теннисистом Далибором Сврчиной. Их игра запланирована на 7 февраля.

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