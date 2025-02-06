Он заявил, что теперь женский спорт будет только для женщин и с этим указом война с женским спортом закончена.

Президент США Дональд Трамп подписал указ о запрете трансгендерным спортсменкам ехать на женские спортивные соревнования.

"Отныне женский спорт будет только для женщин. С этим указом война с женским спортом закончена", - прокомментировал Трамп свое решение и добавил, что спортивные власти США будут отказывать в визах трансгендерным спортсменкам, пишет Би-би-си.

Хотя указ будет распространяться в основном на школьных, университетских и любительских соревнованиях, однако Трамп заявил, что будет добиваться от Международного олимпийского комитета изменения правил в отношении спортсменов-трансгендеров до начала Олимпийских игр в Лос-Анджелесе в 2028 году.

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"В последние годы многие образовательные учреждения и спортивные ассоциации разрешили мужчинам соревноваться в женских видах спорта. Это унизительно, несправедливо и опасно для женщин и девочек и лишает их равных возможностей участвовать и преуспевать в соревновательных видах спорта", - говорится в указе.

Издание отметило, что на инаугурации Трамп объявил, что политика США будет признавать только два пола - мужской и женский и подписал соответствующий указ.

Скандал на летней Олимпиале с боксершами

На летней Олимпиаде в Париже в прошлом году вспыхнул скандал вокруг Иман Хелиф из Алжира, которая так избила свою соперницу из Италии Анджелу Карини, что та сдалась после 46 секунд боя.

"Кто может забыть прошлогодние Олимпийские игры в Париже, где мужчина-боксер украл золотую медаль у женщин, так жестоко расправившись со своей соперницей, что она была вынуждена сдаться после 46 секунд боя, и это был чемпионский бой", - прокомментировал Трамп.

Таким же скандалом сопровождалось олимпийское выступление Линь Юйтин из Тайваня.

В 2023 году и Юйтин и Хелиф дисквалифицировали с женского чемпионата мира по боксу за провал тестов на гендерную принадлежность. Тогда Международная боксерская ассоциация заявила, что они имеют ХY-хромосомы.

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