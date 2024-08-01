Премьер Италии заявила, что необходимо защитить право спортсменок соревноваться на равных условиях.

Во время Олимпийских игр итальянская боксерка Анджела Карини отказалась от боя с алжиркой Имане Хелиф. Поединок вызвал скандал, который прокомментировала и премьер-министр Италии Джорджа Мелони.

Как пишет The Guardian, на Олимпиаде разрешили выступить двум трансгендерным спортсменкам - Амане Хелфи и Лин Ю-тин из Тайбэя. В прошлом году их обеих дисквалифицировали с женского чемпионата мира за провал тестов на тестостерон и гендерную принадлежность

Карини сказала журналистам, что прекратила бой на 46-й секунде, поскольку получила более сильный, чем когда-либо до этого, удар. "У меня разбито сердце. Я вышла на ринг, чтобы почтить своего отца. Мне много раз говорили, что я воин, но я предпочла остановиться ради своего здоровья. Я никогда не испытывала такого удара, как этот", - добавила 25-летняя спортсменка.

Хелиф сказала журналистам, что прибыла на Олимпиаду, чтобы получить "золото": "Я буду драться с любым, я буду драться со всеми". Специальный докладчик ООН по вопросам насилия в отношении женщин и девушек Рим Альсалем раскритиковала бой.

"Анджела Карини справедливо следовала своим инстинктам и ставила на первое место свою физическую безопасность, но она и другие спортсменки не должны были подвергаться этому физическому и психологическому насилию по признаку пола", - написала она в X.

Реакция на скандал

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что спортсменов, которые имеют мужские генетические характеристики, не надо допускать к женским соревнованиям. "И не потому, что вы хотите кого-то дискриминировать, а чтобы защитить право спортсменок соревноваться на равных условиях", - добавила она.

Международная боксерская ассоциация раскритиковала Олимпийский комитет за установление менее строгих правил. В МОК говорят, что все участники соревнований соответствуют правилам допуска и "являются женщинами согласно их паспортам".

Олимпийский комитет Алжира пожаловался на "неэтичные нападки" на Имане Хелиф" и "безосновательную пропаганду" со стороны некоторых СМИ. "Такие нападки на ее личность и достоинство являются глубоко несправедливыми, особенно в то время, когда она готовится к пику своей карьеры на Олимпийских играх. Национальный олимпийский комитет принял все необходимые меры для защиты нашей чемпионки", - говорится в заявлении.

Известная писательница Джоан Роулинг также жестко раскритиковала бой. "Посмотрите на это, а потом объясните, почему вы не против, когда мужчина бьет женщину на людях для вашего развлечения. Это не спорт. Начиная от задиры в красном и заканчивая организаторами, которые позволили этому произойти, - это мужчины, которые наслаждаются своей властью над женщинами. Может ли какая-либо картина лучше описать наше новое движение за права мужчин? Улыбка мужчины, который знает, что находится под защитой мизогинного спортивного заведения, который наслаждается страданиями женщины, которую он только что ударил по голове, и чьи жизненные амбиции он только что разрушил", - написала она в X.

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