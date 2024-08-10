Хелиф стала первой женщиной из Алжира, когда-либо завоевавшей золотую медаль по боксу на Олимпиаде.

Алжирская боксерша Имане Хелиф, ранее попавшая в гендерный скандал, выиграла золото на Олимпиаде в Париже.

Как пишет Independent, Хелиф победила китаянку Ян Лю и выиграла женский турнир в полусреднем весе в Париже, став первой женщиной из Алжира, когда-либо завоевавшей золотую медаль по боксу на Олимпиаде.

Ранее 25-летняя боксерша была дисквалифицирована с женского чемпионата мира за то, что якобы не прошла тест на гендерную пригодность.

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Хелиф сказала, что, выиграв золото, она послала Международной боксерской ассоциации, ранее отстранившей ее от соревнований. сообщение о том, что она сохранила свое "достоинство и честь".

"Что касается того, имею ли я право или нет, женщина я или нет: я сделала много заявлений в СМИ, я полностью квалифицирована, я женщина, я родилась женщиной, я жила женщиной. В этом нет никаких сомнений", - заявила она, отметив, что обвинения "придают ее успеху особый вкус".

Ранее сообщалось, что к скандалу с Иман Хелиф причастны российские дезинформаторы, использующие этот инфоповод для нападок на Олимпиаду.

Как писало Associated Press, дезинформационные сети, связанные с Кремлем, акцентировали внимание на критике Хелиф, которая столкнулась с необоснованными вопросами о ее поле. Беспочвенные утверждения о том, что она мужчина или трансгендер, появились после того, как пророссийская Международная боксерская ассоциация заявила, что она провалила тест на пригодность перед прошлогодним чемпионатом мира по боксу.

Олимпиада в Париже - новости

Украина заняла второе место на Олимпиаде-2024 в женской каноэ-двойке.

Также украинский боксер Александр Хижняк стал олимпийским чемпионом по боксу в весе до 80 килограммов. В бою за "золото" на Олимпиаде в Париже ему удалось победить представителя Казахстана Нурбека Оралбая.

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