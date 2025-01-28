По словам мужчины, он не заметил группу велосипедистов на дороге.

Шестерых членов сборной Германии по велотреку сбил автомобиль во время тренировочной поездки на Майорке. Сейчас все они находятся в больнице. Об этом сообщила пресс-служба Федерации велоспорта Германии.

Как стало известно, спортсмены смогли преодолеть лишь 2,7 километра во время тренировки. После ДТП шесть членов команды госпитализировали в больницу для оказания медицинской помощи.

По информации СМИ, водителю, который совершил наезд, было 89 лет. По его словам, он не заметил группу и въехал в нее лоб в лоб. Также тренер сборной Лукас Шедлих, который сопровождал группу на авто, стал свидетелем аварии.

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По информации федерации, некоторые из спортсменов получили серьезные травмы, однако они не угрожают их жизни.

"Пострадали Бенджамин Боос, Тобиас Бак-Грамко, Бруно Кесслер (все - REMBE rad-net), Макс-Давид Бризе, Мориц Аугенштайн (RSC Ellmendingen) и Луис Генцик (SSV Gera)", - добавили в сообщении.

Другие инциденты со спортсменами

Как писал УНИАН, ранее известный французский горнолыжник получил серьезную травму. Он попал в реанимацию после того, как во время тренировки упал на высокой скорости из-за потери контроля на одном из участков трассы.

Также сообщалось, что в Швейцарии во время схода лавины погибла олимпийская сноубордистка. Речь идет о Софи Хедигер, которая находилась на горном курорте Ароза, когда произошел инцидент.

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