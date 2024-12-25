Олимпийская сноубордистка Софи Хедигер погибла в результате схода лавины в Швейцарии, сообщила федерация лыжного спорта страны.
26-летняя Хедигер, член сборной Швейцарии по сноуборду на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине, находилась на горном курорте Ароза, когда произошел инцидент, пише Sky News.
"Мы потрясены и мысленно с семьей Софи, которой мы выражаем наши глубочайшие соболезнования", - сказал в своем заявлении генеральный директор Swiss-Ski Вальтер Ройссер.
Он добавил, что Хедигер выросла в Хоргене, городе примерно в 20 минутах езды на машине от Цюриха, и много времени проводила в Арозе.
Он сказал, что она погибла "трагически, жестоко и слишком рано".
Спортивная карьера Хедигер
Спортсменка участвовала в Пекинских играх в женском сноуборд-кроссе и смешанной командной версии того же мероприятия.
Она достигла своих первых двух призовых мест на Кубке мира в сезоне 2023-24. Ее лучшим результатом стало второе место в Санкт-Морице в январе.
Другие новост спорта
21 декабря на войне погиб 30-летний футбольный арбитр Андрей Щепотьев. Защитник был харьковчанином и работал на матчах детско-юношеского футбола, а также на встречах любительских лиг. Кроме того, он был слушателем Национальной школы арбитров и работал тренером местного "Арсенала".