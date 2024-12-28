Спортсмен упал на высокой скорости из-за потери контроля.

Известный французский горнолыжник попал в реанимацию из-за травмы на тренировке. Речь идет о Сиприене Сарразене, который травмировался перед перед этапом Кубка мира по скоростному спуску в итальянском Бормио, пишет BILD.

Как стало известно, спортсмен упал на высокой скорости из-за потери контроля на одном из участков трассы. Его срочно доставили в больницу на вертолете, где медики диагностировали у него субдуральную гематому, то есть кровоизлияние вблизи мозга.

"Инцидент произошел в нижней части трассы после 1 минуты 30 секунд спуска. Сарразен потерял равновесие из-за кочки, его подняло в воздух, и он приземлился на обледенелую поверхность головой и спиной. После удара спортсмен пролетел через защитные сетки. Трасса на момент происшествия была закрыта на полчаса для оказания помощи горнолыжнику", - добавили в BILD.

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В то же время товарищ Саразена по команде Нильс Аллегре заявил, что трасса находится в плохом состоянии.

"Она подготовлена ужасно, это неуважение к спортсменам", - сказал он в интервью Eurosport.

По его словам, в таком состоянии трасса в Бормио не может заслуживать на проведение Олимпиады в 2026 году.

В издании напомнили, что Сиприена Сарразена считают одним из самых опытных спортсменов в своем спорте. Он имеет пять побед на этапах Кубка мира, несмотря на травмы, которые он имел на протяжении всей карьеры, среди которых черепно-мозговая травма в 2018 году.

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