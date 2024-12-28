Наставником сборной Украины хотят назначить тренера, работавшего в оккупированном Крыму

Олег Поляков тренировал тяжелоатлетов в Крыму после оккупации полуострова Россией.

Министерство молодежи и спорта Украины поручило назначить главным тренером женской сборной по тяжелой атлетике Олега Полякова, который ранее работал со спортсменами во временно оккупированном Крыму.

Об этом сообщил заслуженный тренер Украины Анатолий Орлов.

"Президент Регионального отделения Федерации тяжелой атлетики России в г. Севастополе, заслуженный тренер СССР Олег Поляков - такую должность занимал человек в оккупированном Крыму, а сейчас Министерство молодежи и спорта Украины подписывает с ним контракт на должность главного тренера и его всеми возможными средствами господин Герега пропихивает", - написал он.

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По словам Орлова, назначение Полякова на новую должность произошло из-за давления президента Федерации тяжелой атлетики Украины Александра Гереги на Минспорта. Он добавил, что конкурсная комиссия Минмолодежи и спорта рекомендовала на должности в штатную сборную команду Украины серебряного призера Олимпийских игр Игоря Разоренова и олимпийскую чемпионку Наталью Скакун.

Заслуженный тренер Украины подчеркнул, что Поляков за последние 10 лет не работал со спортсменами в нашей стране. Вместо этого он в период с 2014 по 2018 год находился в оккупированном Крыму.

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