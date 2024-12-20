К квалификации допустят ограниченное количество спортсменов.

Спортсменов из РФ и Беларуси допустили к участию в квалификации на зимнюю Олимпиаду-2026 в конькобежном спорте. Ограниченное количество участников из этих стран сможет выступить на олимпийских отборочных турнирах в статусе "нейтральных".

Об этом сообщили в Международном союзе конькобежцев (ISU).

"Признавая, что участие в зимних Олимпийских играх является вершиной карьеры любого фигуриста, ISU тщательно изучил возможность реализации рекомендаций МОК по созданию механизма, облегчающего участие спортсменов, являющихся членами ISU в России и Беларуси, в зимних Олимпийских играх 2026 года в Милане (Кортина)", - говорится в заявлении.

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В ISU отметили, что "нейтральные" спортсмены в летних Олимпийских играх в Париже 2024 года якобы показали себя достаточно мирными. Поэтому и было принято решение допустить их к участию в квалификации.

Также в ISU подчеркнули, что к фигурному катанию допустят не более шести "нейтральных" спортсменов (по одной квоте на каждый вид дисциплины). Такое же количество россиян и белорусов смогут участвовать в шорт-треке (по три квоты в мужских и женских одиночных турнирах).

К квалификации в конькобежном спорте допустят 14 "нейтральных" спортсменов (по семь квот в мужских и женских одиночных турнирах). Запрет на участие в командном турнире остается в силе.

Кроме того, в Международном союзе конькобежцев добавили, что продолжают осуждать полномасштабное вторжение РФ в Украину. По словам ISU, украинским фигуристам также продолжат оказывать финансовую поддержку.

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