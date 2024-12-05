Всеми известная украинская теннисистка отметила, что эту сумму ей бы платили раз в год.

Одной из самой титулованных украинских теннисисток Элине Свитолиной предлагали 500 тысяч долларов в год, если бы она согласилась выступать за другую страну. Она отметила, что это касается "определенных программ" с инвестицией в спортсменов и их развитие, в частности, в теннисе. Однако при этом нельзя выступать за Украину, в ее случае.

"Под флагом России мне не предлагали выступать, но предлагали другие страны. Они предлагали в год платить 500 тысяч долларов", - заявила она в интервью "Украинской правде".

Кроме того, теннисистка подчеркнула, что это было давно, однако она даже не рассматривала этот вариант — для нее "никогда не стоял вопрос менять ли страну". Также Свитолина рассказала, что у нее были все условия в Харькове, когда она только начинала карьеру, чтобы развиваться в этом виде спорта.

"У меня был спонсор, Юрий Анатольевич Сапронов, который мне помог и предоставил все условия для развития", - добавила она.

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Кроме того, стало известно о гибели 47-летней тяжелоатлетки Нины Пашкевич на фронте. Она была боевым медиком и стрелком.

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