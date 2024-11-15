По словам экс-третьей ракетки мира, сейчас она находится в процессе восстановления после операции.

Самая титулованная украинская теннисистка Элина Свитолина планирует вернуться на корт. Об этом она рассказала на YouTube-канале экс-первой ракетки мира среди мужчин Энди Роддика.

Она напомнила о травме, полученной год назад. По ее словам, ей хотелось вернуться на корт как можно быстрее, и, вероятно, этого времени было недостаточно для нормального восстановления.

"Поэтому я решилась на операцию. Сейчас я нахожусь в процессе восстановления и, надеюсь, начну свой сезон в Австралии. С нетерпением жду возвращения на корт", - сообщила Свитолина.

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Сейчас бывшая третья ракетка мира планирует поддержать партнерш по сборной Украины в матче с Австрией в рамках Кубка Билли Джин Кинг, который состоится 16-17 ноября в городе Мак-Кинни (Техас, США).

Добавим, что Открытый чемпионат Австралии по теннису состоится с 6 по 26 января 2025 года и станет первым в году турниром серии "Большой шлем".

Элина Свитолина - последние новости

Как сообщал УНИАН, Элина Свитолина после US Open досрочно завершила сезон. Лучшим выступлением спортсменки стал финал в новозеландском Окленде, где она уступила американке Кори Гауфф.

По словам Свитолиной, у нее был неплохой сезон, при этом "завершить этот год в топ-30 - это неплохой результат, учитывая то, что я была больше травмирована в этом сезоне".

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