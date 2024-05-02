Первая ракетка Украины говорит, что сталкивается с плохими новостями чуть ли не каждый день.

Первая украинская ракетка Элина Свитолина рассказала, насколько эмоционально на нее повлияла война с Россией. По словам знаменитой спортсменки, новости о событиях в Украине заставляют ее плакать.

В частности, спортсменка переживает за свою бабушку, живущую в Одессе, - родном городе Свитолиной, по которому Россия проводит ракетные атаки. Как отметила теннисистка в комментарии Sky Sport Tennis, она ежедневно смотрит новости о событиях в Украине, узнает о главном от бабушки:

Я всегда стараюсь поддерживать с ней связь, проверять как ее состояние, как ее ментальное здоровье, потому что это очень сложно. Мой родной город Одесса атакуют уже много дней, поэтому всем там действительно очень трудно. Поэтому я стараюсь проверять, как они, и их сообщения и новости от них заставляют меня плакать". Видео дня

Теннисистка говорит, что эмоциональное состояние влияет на ее выступления: иногда трудно выходить на корт. В то же время мысль о том, что ее результат может порадовать людей в Украине, вдохновляет на выступления. Это одна из причин возвращения в теннис, указала она.

"Я хочу порадовать украинцев, которым не хватает позитивных новостей, а мои выступления, мои результаты могут дать им небольшой позитив. Поэтому это чувство руководит мной", - сказала Свитолина.

Спортсменка объяснила, что получает заряд энергии для дальнейших успехов в карьере от поездок в Украину. Свитолина констатировала:

Мое счастливое место - это Украина".

Свитолина рассказала о проблемах со здоровьем

В марте 2024 года Элина Свитолина призналась, что отыграла турнир в Дубае на обезболивающих. По словам спортсменки, у нее обнаружили воспаление в спине. Первые признаки она почувствовала за несколько дней до начала соревнований. Тогда спортсменка решила, несмотря на проблему, отыграть турнир, поскольку соскучилась по корту.

Свитолина утверждала, что после недельного лечения стала чувствовать себя нормально. Однако теперь она тренируется только час-полтора в день.

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