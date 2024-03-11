По ее словам, во время соревнований в Дубае ее снова начала беспокоить боль в спине.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина заявила, что ее снова беспокоят проблемы со спиной. По ее словам, на турнире в Дубае она играла на обезболивающих.

"Когда я снялась с Дохи, то решила сразу полететь в Дубай, подготовиться к турниру. Чувствовала себя нормально, но за несколько дней до начала соревнований снова начала болеть спина. Я все же решила выступить там, потому что уж очень хотелось снова играть турниры. Пришлось принимать обезболивающие, чтобы хоть как-то играть", - рассказала спортсменка в комментарии для "Большого тенниса Украины".

Свитолина отметила, что после завершения турнира она еще раз прошла обследование, которое показало воспаление, поэтому теннисистка почти неделю отдыхала от тренировок на корте.

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"Я лишь немного занималась в тренажерном зале, потому что нельзя было сильно себя нагружать. Уже после того, как я прилетела в Индиан-Уэллс, начала играть на корте", - добавила она.

Теннисистка заверила, что сейчас чувствует себя нормально. По ее словам, теперь она может тренироваться только час-полтора.

"Мы идем день за днем, смотрим, как спина реагирует на матчи, на тренировки. Конечно, очень непросто сейчас, потому что я не могу тренироваться, как в молодости (смеется), когда я тренировалась по три часа. Сейчас максимум час-полтора. Нужно подстраиваться под состояние здоровья и стараться выкладываться на все сто процентов на каждой тренировке, когда есть такая возможность", - подчеркнула Свитолина.

Элина Свитолина - последние новости

Как писал УНИАН, в конце января украинская спортсменка снялась с матча на Australian Open. Такое решение она приняла из-за проблем со здоровьем.

"У меня случился спазм, или я точно не знаю, что это такое, но как будто стреляющая боль в первом гейме, на последних двух очках. Ничего не могла сделать. Полностью заклинило мою спину. Просто очень грустно. Раньше у меня были травмы спины из-за усталости на следующий день после матча, но эта травма возникла из ниоткуда. У меня было такое ощущение, будто кто-то выстрелил мне в спину", - рассказывала тогда Свитолина.

Также стало известно, что недавно Свитолина поднялась на три позиции в рамках топ-20 классификации Женской теннисной ассоциации (WTA). Спортсменка заняла 17-е место и записала в свой актив 2332 зачетных очка.

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