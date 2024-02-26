В то же время другие украинские теннисистки в топ-50 немного потеряли в позициях.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина показала заметный прогресс в рамках топ-20 классификации Женской теннисной ассоциации (WTA), поднявшись сразу на три позиции. Свитолина заняла 17-е место, записав в свой актив 2332 зачетных очка.

В то же время другие входящие в топ-50 украинские теннисистки потеряли по несколько позиций. Так, частности, Даяна Ястремская и Марта Костюк опустились на четыре ступеньки, занимая соотвественно, 33-е и 34-е место. Ангелина Калинина – потеряла три позиции – 35 место, а Леся Цуренко – две, и находится на 36-м месте.

При этом три из четырех украинских теннисисток во второй сотне рейтинга улучшили положение.

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Самый весомый прогресс показала Юлия Стародубцева, которая поднялась на пять позиций и заняла 130-е место. Улучшили свои позиции в топ-200 Дарья Снигур - 135-е место (+3) и Катарина Завацкая - 181-е место (+2).

Лидером рейтинга профессионалок остается полячка Ига Свентек, с серьезным отрывом от Арины Соболенко из Беларуси и американки Кори Гауфф. В первую пятерку также попали Елена Рыбакина из Казахстана и Джессика Пегула (США).

Ранее украинские спортсменки очень мощно выступили на Australian Open-2024. Лучший результат показала Даяна Ястремская, которая дошла до 1/2 финала. В то же время первая ракетка Украины Элина Свитолина не смогла преодолеть 1/8 финала. К сожалению, она получила травму и снялась с матча против Линды Носковой из Чехии.

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