Элина Свитолина не смогла продолжить свои выступления на Australian Open из-за проблем со здоровьем.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина прекратила свои выступления на Открытом чемпионате Австралии.

29-летняя украинка снялась с матча 1/8 финала Australian Open-2024 против представительницы Чехии Линды Носковой.

После второго гейма Свитолина вызвала врача на корт. Украинку тревожила спина. Медицинский тайм-аут не помог, Элина плохо подавала в третьем гейме из-за проблем в спине. После этого она снялась с поединка и в слезах покинула корт.

Видео дня

Australian Open-2024. 1/8 финала

Линда Носкова (Чехия) - Элина Свитолина (Украина) - 3:0, RET,. Свитолина

Это была первая личная встреча Носковой и Свитолиной.

Комментарий Элины Свитолиной после матча

"У меня случился спазм, или я точно не знаю, что это такое, но как будто стреляющая боль в первом гейме, на последних двух очках. Ничего не могла сделать. Полностью заклинило мою спину. Просто очень грустно.

Раньше у меня были травмы спины из-за усталости на следующий день после матча, но эта травма возникла из ниоткуда. У меня было такое чувство, будто кто-то выстрелил мне в спину.

Как чувствую себя сейчас? Плохо. Спину действительно заклинило. Мою поясницу полностью заклинило, она как будто заблокирована. Так что да, мне очень больно даже ходить, поворачиваться. Я не могу двигаться из стороны в сторону. Очень странно.

Мне нужно узнать больше о моей травме спины, а сейчас сложно сказать. Но, конечно, мне хотелось бы вернуться физически столь же сильной, какой я была, и чувствую, что делаю все возможное. Травмы, конечно, приходят и уходят, но да, я надеюсь, что это не будет долгосрочным", - сказала Свитолина.

Отметим, что для Элины Свитолиной это был девятый матч в 2024 году. В активе первой ракетки Украины 7 побед и 1 поражение (в финале турнира в Окленде) и 1 снятие.

Свитолина в четвертый раз вышла в 1/8 финала Australian Open. На ее счету 25 побед на кортах Мельбурна, больше только на Ролан Гаррос - 26.

Напомним, в первом раунде Australian Open-2024 Элина Свитолина победила австралийскую теннисистку Тайлу Престон (6:2, 6,2), во втором раунде разбила представительницу Болгарии Викторию Томову (6:1, 6:3), а в 1/16 финала одолела швейцарскую спортсменку Викторию Голуюич (6:2, 6:3).

Добавим, что в 1/4 финала Открытого чемпионата Австралии вышли две представительницы Украины - Марта Костюк и Даяна Ястремская. Костюк в четвертьфинале сыграет против Коко Гауфф, а Ястремская встретится с обидчицей Свитолиной - Линдой Носковой.

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