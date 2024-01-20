Впервые в истории в 1/8 финала Australian Open сыграют сразу три представительницы Украины.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина уверенно вышла в 1/8 финала первого в этом году турнира серии Большого шлема - Открытого чемпионата Австралии.

В 1/16 финала украинская теннисистка в двух сетах обыграла 85-ю ракетку мира из Швейцарии Викторию Голубич.

Встреча теннисисток продлилась 1 час 7 минут. Свитолина два раза подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из восьми.

Видео дня

Australian Open-2024. 1/16 финала

Элина Свитолина (Украина) - Виктория Голубич (Швейцария) - 6:2, 6:3

Это был второй матч между этими теннисистками. В 2019-м в первом раунде Australian Open Свитолина победила Голубич со счетом 6:1, 6:2.

Отметим, что для Элины это четвертый выход в 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии. Ее лучший результат на этом турнире - 1/4 финала (2018, 2019).

В следующем раунде Australian Open-2024 Элина Свитолина сыграет против представительницы Чехии Линды Носковой, которая сенсационно выбила из турнира первую ракетку мира Игу Свентек.

Ранее в 1/8 финала Australian Open-2024 пробились еще две представительницы Украины - Марта Костюк и Даяна Ястремская. Это исторический рекорд для украинского тенниса на турнирах Grand Slam.

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