Элина Свитолина уверенно победила Викторию Томову из Болгарии.

В четверг, 18 января, Элина Свитолина сыграла поединок 1/32 финала в рамках первого в этом году турнира серии Большого шлема - Открытого чемпионата Австралии.

Первая ракетка Украины в двух сетах одолела представительницу Болгарии Викторию Томову.

Поединок Свитолиной и Томовой продлился 1 час и 6 минут. Украинка сделала одну подачу навылет, совершила 1 двойную ошибку и использовала 6 из 7 брейк-поинтов.

Видео дня

Australian Open-2024. 1/32 финала

Элина Свитолина (Украина) - Виктория Томова (Болгария) - 6:1, 6:3

Это была третья встреча Свитолиной и Томовой. Счет в личных встречах 3:0 в пользу представительницы Украины.

Отметим, что Элина Свитолина в девятый раз вышла в третий круг Australian Open. Лучший результат украинки на кортах Мельбурна - выход в 1/4 финала в 2018 и 2019 годах.

В следующем раунде Australian Open-2024 Свитолина сыграет против победительницы пары Катерина Синякова - Виктория Голубич.

Добавим, что ранее в 1/16 финала Australian Open-2024 пробились Леся Цуренко и Марта Костюк. Также в следующий раунд может выйти Даяна Ястремская, которая в 1/32 финала встретится с Варварой Грачевой.

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