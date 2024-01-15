В 1/32 финала Australian Open-2024 Элина Свитолина сыграет против Виктории Томовой из Болгарии.

В понедельник, 15 января, Элина Свитолина начала свой путь на первом в сезоне турнире серии Большого шлема - Открытом чемпионате Австралии.

В поединке 1/64 финала первая ракетка Украины в двух сетах разгромила представительницу Австралии Тайлу Престон.

Матч длился ровно час. Свитолина совершила две подачи навылет, сделала тринадцать виннеров, допустила двенадцать невынужденных ошибок, а вот двойных ошибок не допускала.

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Australian Open-2024. 1/64 финала

Элина Свитолина (Украина) - Тэйла Престон (Австралия) - 6:2, 6:2

Это была первая личная встреча теннисисток. 18-летняя Тэйла Престон дебютировала в основной сетке турнира серии Большого шлема.

Отметим, что Элина Свитолина одержала первую победу на Australian Open с 2022 года. В прошлом сезоне украинская теннисистка пропускала австралийский мейджор, поскольку была в декрете.

В 1/32 финала Australian Open-2024 Элина Свитолина сыграет против Виктории Томовой из Болгарии, которая в 1/64 финала выиграла у американки Кайлы Дэй (6:4, 6:2).

Свитолина и Томова играли между собой в один раз. В 2022 году Элина обыграла Викторию на турнире в Монтеррее.

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