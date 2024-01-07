Элина Свитолина в трех сетах проиграла 19-летней американке Коко Гауфф в финале турнира в Окленде.

В воскресенье, 7 января, Элина Свитолина проиграла третьей ракетке мира Коко Гауфф в финале престижного теннисного турнира WTA 250 в Окленде (Новая Зеландия).

Первая ракетка Украины прокомментировала свое поражение. Украинка поздравила соперницу с триумфом и отметила, что хотела бы выступить на этом турнире и в следующем году.

"Впервые играть на этом турнире - это был отличный опыт. Я хочу поздравить Коко и ее команду с отличным стартом сезона и пожелать успехов на Открытом чемпионате Австралии. Я с удовольствием провела на этом турнире отличные матчи. Это было тяжелое поражение, но надеюсь, что смогу приехать в Окленд и в следующем году и еще поиграть здесь", - сказала Свитолина.

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Отметим, что это был 21-й финал турниров WTA в карьере Свитолиной. Элина проиграла всего четыре раза, при 17 победах. Также впервые в своей карьере титулованная украинка проиграла в финале турнира WTA, выиграв первый сет. Ранее все ее поражения были в двух сетах.

Добавим, что на турнире в Окленде Свитолина заработала 163 очка, что позволило ей подняться с 25-й на 23-ю позицию в рейтинге WTA.

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