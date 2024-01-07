Элина Свитолина поднялась на 23-ю позицию в рейтинге WTA, заработав 163 очка на турнире в Окленде.

Лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина не смогла выиграть трофей престижного хардового турнира WTA 250 в Окленде (Новая Зеландия).

В финале первая ракетка Украины в трех сетах уступила третьей ракетке мира и чемпионке US Open-2023 Коко Гауфф.

Поединок украинки и американки продлился 2 часа и 32 минуты. Гауфф три раза подала навылет, допустила семь двойных ошибок и реализовала 6 брейк-пойнтов из 13. На счету Свитолиной ни одного эйса, три двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из шести заработанных.

Видео дня

WTA 250 ASB Classic. Окленд, Новая Зеландия. 1/2 финала

Коко Гауфф (США) - Элина Свитолина (Украина) - 6:7 (4:7), 6:3, 6:3

Это была вторая личная встреча теннисисток. В 2021 украинка победила американку в 1/32 финала Открытого чемпионата Австралии.

Отметим, что Гауфф во второй раз подряд становится победительницей турнира в Окленде. Всего на счету 19-летней американки 7 титулов за карьеру.

Напомним, на турнире в Окленде Элина Свитолина победила Каролин Возняцки из Дании в первом раунде, в 1/8 финала выиграла у британской спортсменки Эммы Радукану, в 1/4 финала разгромила представительницу Чехии Марию Боузкову, а в полуфинале в трех сетах одолела китаянку Сиюй Ван.

Добавим, что выход в финал турнира в Окленде принес Элине Свитолиной 163 очка. В рейтинге WTA украинка находится на 23-й позиции.

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