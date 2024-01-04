Элина Свитолина пробилась в 1/4 финала турнира в Окленде, где сыграет против Марии Боузковой.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина пробилась в четвертьфинал престижного турнира серии WTA 250 в Окленде (Новая Зеландия).

В рамках второго круга украинка в трех сетах обыграла чемпионку US Open-2021 Эмму Радукану.

Напряженный поединок Свитолиной против Радукану продлился 2 часа и 50 минут. Украинка совершила фантастический камбэк в первом сете, когда уступала 1:5, но сумела выиграть 5 геймов подряд. Однако на тай-брейке Элина проиграла британке. Вторая партия также перешла на тай-брейк, который Свитолина выиграла со счетом 7:3, хотя проигрывала 1:3.

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Получив психологическое преимущество после второго сета, в третьей партии украинка разгромила Радукану - 6:1.

WTA 250 ASB Classic. Окленд, Новая Зеландия. 2-й раунд

Эмма Радукану - Элина Свитолина - 7:6 (7:5), 6:7 (3:7), 1:6

Отметим, что это была первая встреча теннисисток.

Добавим, что в первом круге Элина Свитолина одержала победу над экс-первой ракеткой мира Каролин Возняцки из Дании.

В 1/4 финала турнира в Окленде украинка сыграет против Марии Боузковой из Чехии.

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