В полуфинале турнира в Окленде Элина Свитолина сыграет против Сию Ван.

В пятницу, 5 января, состоялся поединок 1/4 финала престижного турнира серии WTA 250 в Окленде (Новая Зеландия), в котором Элина Свитолина играла против Марии Боузковой.

Первая ракетка Украины в двух сетах разгромила соперницу из Чехии и пробилась в полуфинал турнира.

Поединок Свитолиной против Боузковой продлился один час и 6 минут. Элина выполнила 3 подачи навылет и совершила 1 двойную ошибку. Также украинская теннисистка использовала 5 из 9 брейк-поинтов.

Видео дня

WTA 250 ASB Classic. Окленд, Новая Зеландия. 1/4 финала

Мария Боузкова - Элина Свитолина - 0:6, 3:6

Отметим, что это была четвертая очная встреча Свитолиной и Боузковой. Счет в личных встречах 3:1 в пользу украинской спортсменки.

Напомним, в первом круге турнира в Окленде Элина Свитолина победила Каролин Возняцки из Дании, а в 1/8 финала одолела представительницу Великобритании Эмму Радукану.

В полуфинале турнира в Окленде Элина Свитолина сыграет против представительницы Китая Сию Ван.

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