В пятницу, 5 января, состоялся поединок 1/4 финала престижного турнира серии WTA 250 в Окленде (Новая Зеландия), в котором Элина Свитолина играла против Марии Боузковой.
Первая ракетка Украины в двух сетах разгромила соперницу из Чехии и пробилась в полуфинал турнира.
Поединок Свитолиной против Боузковой продлился один час и 6 минут. Элина выполнила 3 подачи навылет и совершила 1 двойную ошибку. Также украинская теннисистка использовала 5 из 9 брейк-поинтов.
WTA 250 ASB Classic. Окленд, Новая Зеландия. 1/4 финала
Мария Боузкова - Элина Свитолина - 0:6, 3:6
Отметим, что это была четвертая очная встреча Свитолиной и Боузковой. Счет в личных встречах 3:1 в пользу украинской спортсменки.
Напомним, в первом круге турнира в Окленде Элина Свитолина победила Каролин Возняцки из Дании, а в 1/8 финала одолела представительницу Великобритании Эмму Радукану.
В полуфинале турнира в Окленде Элина Свитолина сыграет против представительницы Китая Сию Ван.