Армия РФ выпустила более сотни ракет по самым крупным городам Украины утром 29 декабря.

Титулованная украинская теннисистка Элина Свитолина отреагировала на массированный ракетный обстрел, к которому прибегли утром 29 декабря российские оккупационные войска.

Спортсменка опубликовала пост в своем Instagram, в котором выразила соболезнования пострадавшим в результате атаки.

"Друзья, сегодня враг атаковал всю Украину. Есть погибшие и пострадавшие, мои искренние соболезнования… Сейчас мы должны объединяться и продолжать поддерживать наших военных", - написала Свитолина.

Видео дня

Ракетный удар РФ по Украине 29 декабря

Оккупационные войска РФ 29 декабря выпустили по Украине более 100 воздушных целей. Большинство из них сбили силы ПВО. Основными целями террористов были крупные города Украины: Киев, Львов, Одесса, Днепр, Харьков и Запорожье.

Россияне нанесли удара практически всеми видами ракет, что имеются в их арсенале. Силам ПВО Украины удалось сбить 114 целей. В частности, было сбито 87 крылатых ракет Х-101, Х-555, Х-55, а также 27 ударных беспилотников Shahed-136/131.

К сожалению, не обошлось без пострадавших. Известно о 12 погибших и 76 раненых, но еще продолжаются поисково-спасательные операции.

Вас также могут заинтересовать новости: