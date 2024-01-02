Ее следующей соперницей станет победительница US Open-2021 Эмма Радукану.

Первая ракетка Украина Элина Свитолина начала новый сезон, одолев в первом раунде Auckland Open титулованную датскую спортсменку Каролин Возняцки.

Согласно результатами Возняцки проиграла Свитолиной со счетом 0:2 (4:6, 3:6).

В дебюте украинка довольно легко держала 2:0 с брейком. Однако Возняцки сразу ответила "взаимностью" и при счете 3:3 Свитолина отдала противнице очко.

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Развить успех Возняцки не сумела - первая ракетка Украины подняла темп и выровняла положение. В тяжелой борьбе она отстояла собственную подачу, а дальше в таком же напряженном гейме дожала противницу на чужой и повела за партиями.

Второй сет Свитолина очень уверенно отыграла на собственной подаче и с одним брейком в середине партии уже вела 4:1. Возняцки пыталась сопротивляться, но обмен очками на чужих подачах позволил украинской спортсменке подавать на сет. Реализовала она первый же матчбол.

Далее Свитолина должна побороться с победительницей US Open-2021 Эммой Радукану. Та в первом раунде одолела Елену Габриэлу Русе из Румынии (6:3, 4:6, 7:5).

Последние новости о Свитолине

Недавно первая ракета Украины призналась, что чувствует во время матчей с россиянками. Когда она играет против представительниц страны-террориста, то борется, как солдат. В этих играх украинка чувствует большую ответственность и мотивацию.

В ноябре Свитолина анонсировала возвращение на корт после перерыва, который взяла, чтобы восстановиться после травмы.

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